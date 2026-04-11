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Women Chinese University Basketball Association
18:00 - 17/06
Nữ Beijing Normal Uni.
VS
Nữ Tsinghua University
Macau Open, Mixed Doubles
17:20 - 17/06
Lee Jong Min
Lee Yu Lim
VS
Andika Ramadiansyah
Nozomi Shimizu
Macau Open, Doubles
17:30 - 17/06
Donovan Willard Wee
Wong Jia Hao Howin
VS
Cheng Kai Wen
Liao Chao Pang
Macau Open, Mixed Doubles
18:20 - 17/06
Phuwanat Horbanluekit
Fungfa Korpthammakit
VS
Tien Ann Par
Juliana Zefanya Gabriela
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