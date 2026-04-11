Ngày mai, 00:00
Bồ Đào Nha
DR Congo
Ngày mai, 03:00
Anh
Croatia
Ngày mai, 06:00
Ghana
Panama
Hôm nay, 20:00
FC Molodechno
BATE Borisov
Hôm nay, 21:00
FC Kairat
Kyzylzhar
Hôm nay, 22:00
Ilves Tampere
Jaro
Hôm nay, 22:00
TPS Turku
KuPs
Hôm nay, 22:00
Tukums-2000
FK Auda Riga
Hôm nay, 22:00
HJK Helsinki
Inter Turku
Hôm nay, 23:00
Kauno Zalgiris
Banga Gargzdai
Hôm nay, 23:00
Riga FC
Rigas FS
Ngày mai, 01:00
SJK Seinajoen
Vaasa VPS
Hôm nay, 17:30
Nữ Torrens Birkalla
Nữ Flinders United
Hôm nay, 18:00
FC Simba(DRC)
AS Vita Club
Hôm nay, 18:00
Mbeya City
Simba SC
Hôm nay, 18:30
Lyn Oslo U19
Molde U19
Hôm nay, 19:00
Arsenal Tula
Volga Ulyanovsk
Hôm nay, 19:00
GAIS
Halmstads
Hôm nay, 19:00
Sandefjord U19
Stromsgodset U19
Hôm nay, 19:00
Nữ Kawempe Muslim
Nữ Amusi College
Hôm nay, 20:00
CA Ituzaingo (R)
Argentino Merlo (R)
Hôm nay, 20:00
Defensores Belgrano (R)
Ar. Agropecuario
Hôm nay, 20:00
Baia de Pemba F.C
Vilankulo FC
Hôm nay, 20:00
Gareji Sagarejo
Shturmi
Hôm nay, 20:00
Merani Martvili
Samtredia
Hôm nay, 20:00
Nữ FHL
Nữ Fram Reykjavik
Hôm nay, 20:30
Neman Grodno
Yenisey Krasnoyarsk
Hôm nay, 21:00
FC Kolkheti Poti
FC Gori
Hôm nay, 21:30
FK Alga Bishkek
Alay
Hôm nay, 22:00
Union Touarga
CODM Meknes

GIẢI ĐẤU CHÍNH

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A FFA Cup A FFA Cup
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QLD D1 QLD D1
3
ANQ U23 ANQ U23
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BLR BLR
3
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
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FIFA World Cup FIFA World Cup
52
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
1
Australia Queensland State Leagues Australia Queensland State Leagues
3
Australia Queensland U23 League Australia Queensland U23 League
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Belarusian Cup Belarusian Cup
3
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
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BRA Campeonato Mineiro 2 BRA Campeonato Mineiro 2
2
Brazilian Youth Championship Brazilian Youth Championship
2
Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20
2
Capital NPL 1 Capital NPL 1
2
Chilean Cup Chilean Cup
2
Chinese Macao Liga de Elite Chinese Macao Liga de Elite
1
Chinese Women League One Chinese Women League One
2
Chinese Women Super League Chinese Women Super League
3
Copa de la Liga Copa de la Liga
2
Copa Espírito Santo Copa Espírito Santo
1
Copa Rio Copa Rio
3
Cúp Estonian Cúp Estonian
1
Cúp FA Trung Quốc Cúp FA Trung Quốc
9
Cúp Thụy Điển Cúp Thụy Điển
1
DR Congo Vodacom Ligue 1 DR Congo Vodacom Ligue 1
1
Ethiopia Premier League Ethiopia Premier League
2
Faroe Islands Premier League Faroe Islands Premier League
1
Gambia League First Division Gambia League First Division
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
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Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
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Guangdong City Football League Guangdong City Football League
2
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
1
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
6
Hạng 2 Georgia Hạng 2 Georgia
5
Hạng 2 Iceland Hạng 2 Iceland
2
Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
3
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
14
Hạng 2 Trung Quốc Hạng 2 Trung Quốc
4
Hạng 3 Esiliiga Hạng 3 Esiliiga
1
Hạng 3 Na Uy Hạng 3 Na Uy
2
Hạng 3 Tây Ban Nha Hạng 3 Tây Ban Nha
1
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
3
Hạng Nhất Ireland Hạng Nhất Ireland
2
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
7
Hạng Nhất Na Uy Hạng Nhất Na Uy
1
Hubei City Football League Hubei City Football League
1
Iceland Division 3 Iceland Division 3
1
Iceland Women Football Cup Iceland Women Football Cup
2
JPN Nadeshiko League 1 JPN Nadeshiko League 1
1
Kuwait Premier League Kuwait Premier League
1
Kyrgyzstan Cup Kyrgyzstan Cup
1
MLS Next Pro MLS Next Pro
4
MML W MML W
2
Mozambique Championship Mozambique Championship
1
New Zealand Central Premier League New Zealand Central Premier League
3
New Zealand South Premier League New Zealand South Premier League
2
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
2
Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
1
Ngoại Hạng Mông Cổ Ngoại Hạng Mông Cổ
3
Ngoại Hạng Nữ Đài Loan Ngoại Hạng Nữ Đài Loan
1
Northern Ireland Women Super League Northern Ireland Women Super League
1
Norwegian Youth Cup Norwegian Youth Cup
2
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
2
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
4
Peru Liga Copa Peru Liga Copa
1
Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
1
QLD Premier League QLD Premier League
1
RUS D3A RUS D3A
1
Shandong Qilu Football Super League Shandong Qilu Football Super League
1
Sierra Leone Premier League Sierra Leone Premier League
1
South Australia NPL Women South Australia NPL Women
1
Sweden Elitettan Sweden Elitettan
2
Syrian Premier League Syrian Premier League
1
Tanzanian Premier League Tanzanian Premier League
1
TAS Premier League TAS Premier League
4
TSAmania Premier Championship TSAmania Premier Championship
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UGA CW UGA CW
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Uruguay Segunda Uruguay Segunda
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USL Championship USL Championship
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USL League One USL League One
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USL League Two USL League Two
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VĐQG Chile VĐQG Chile
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VĐQG Estonia VĐQG Estonia
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VĐQG Georgia VĐQG Georgia
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VĐQG Ireland VĐQG Ireland
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VĐQG Latvia VĐQG Latvia
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VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
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VĐQG Marốc VĐQG Marốc
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VĐQG Nữ Estonia VĐQG Nữ Estonia
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VĐQG Nữ Thụy Điển VĐQG Nữ Thụy Điển
3
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
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VIC Premier League VIC Premier League
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Victorian State Division 1 Victorian State Division 1
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WK League WK League
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Yemen League Division 1 Yemen League Division 1
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BBL BBL
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LNB LNB
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PHI PHI
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VIE VIE
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Basketball Bundesliga Basketball Bundesliga
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Ligue Nationale de Basket Pro A Ligue Nationale de Basket Pro A
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Liga Asociación de Clubs de Baloncesto Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
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Philippines MPBL Philippines MPBL
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Vietnam VBA Vietnam VBA
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Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
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Baloncesto Superior Nacional Baloncesto Superior Nacional
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Basketbol Super Ligi Basketbol Super Ligi
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Club Friendship Club Friendship
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National Basketball League1 South National Basketball League1 South
2
New Zealand National Basketball League New Zealand National Basketball League
3
Women Chinese University Basketball Association Women Chinese University Basketball Association
1
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
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ATP ATP
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ATP ATP
1
ATP ATP
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ATP ATP
1
ATP ATP
5
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2
ATP Challenger Dublin, Ireland Men Singles ATP Challenger Dublin, Ireland Men Singles
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ATP Challenger Parma, Italy Men Singles ATP Challenger Parma, Italy Men Singles
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ATP Challenger Royan, France Men Singles ATP Challenger Royan, France Men Singles
1
ATP Halle, Germany Men Singles ATP Halle, Germany Men Singles
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ATP London, Great Britain Men Singles ATP London, Great Britain Men Singles
4
Berlin, Germany Women Singles Berlin, Germany Women Singles
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WTA Nottingham, Great Britain Women Singles WTA Nottingham, Great Britain Women Singles
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DFRAG Open Series 5 DFRAG Open Series 5
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Epl World Sea S16 Epl World Sea S16
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European Pro League Series 7 European Pro League Series 7
2
NODWIN Clutch Series 9 NODWIN Clutch Series 9
1
FIFA World Cup
00:00 - 18/06

Bồ Đào Nha

VS

DR Congo

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
ROY
NICK
BRADY
Chinese Women League One
15:30 - 17/06

Nữ Fujian Nanan

VS

Nữ Wuhan

Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag
Chinese Women League One
15:30 - 17/06

Nữ Zhanjiang Yuezhan

VS

Nữ Shanghai Huilong

Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
HIRO
MML W
16:00 - 17/06

Nữ Yangon City

VS

Nữ Zwekapin FC

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Australia Queensland U23 League
16:30 - 17/06

Redlands United U23

VS

Sunshine Coast Wanderers U23

Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
MML W
16:30 - 17/06

Nữ Thitsar Arman

VS

Nữ Ayeyawady Utd

Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag
Capital NPL 1
16:30 - 17/06

Canberra White Eagles

VS

Canberra FC

Flag
0 - 4
Flag Flag
5 - 0
Flag
Flag
0 - 4
Flag Flag
5 - 0
Flag
Australia FFA Cup
16:45 - 17/06

White City

VS

West Birkalla

Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
1 - 3
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
1 - 3
Flag
ASTRA
WK League
17:00 - 17/06

Nữ Changnyeong

VS

Nữ Suwon FMC

Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag

8XBET

WK League
17:00 - 17/06

Nữ Gyeongju

VS

Nữ KSPO

Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag
JOHAN
WK League
17:00 - 17/06

Nữ Sejong Sportstoto

VS

Nữ Hyundai SteelRed

Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 2
Flag
RIO
WK League
17:00 - 17/06

Nữ Seoul Amazones

VS

Nữ Boeun Sangmu

Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
POLO
Ngoại Hạng Mông Cổ
17:00 - 17/06

Bishrelt Khoromkhon

VS

Ulaangom City

Flag
1 - 6
Flag
Flag
1 - 6
Flag
South Australia NPL Women
17:30 - 17/06

Nữ Torrens Birkalla

VS

Nữ Flinders United

Flag
2 - 4
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag
Flag
2 - 4
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag
DR Congo Vodacom Ligue 1
18:00 - 17/06

FC Simba(DRC)

VS

AS Vita Club

Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag
Tanzanian Premier League
18:00 - 17/06

Mbeya City

VS

Simba SC

Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
3 - 2
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
3 - 2
Flag
Norwegian Youth Cup
18:30 - 17/06

Lyn Oslo U19

VS

Molde U19

Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Giao Hữu CLB
19:00 - 17/06

Arsenal Tula

VS

Volga Ulyanovsk

Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
Giao Hữu CLB
19:00 - 17/06

GAIS

VS

Halmstads

Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Norwegian Youth Cup
19:00 - 17/06

Sandefjord U19

VS

Stromsgodset U19

Flag
2 - 3
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 3
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
Xem thêm
Philippines MPBL
17:00 - 17/06

Bataan Risers

VS

Caloocan Kankaloo

TOMMY
Women Chinese University Basketball Association
18:00 - 17/06

Nữ Beijing Normal Uni.

VS

Nữ Tsinghua University

STEP
Philippines MPBL
19:00 - 17/06

Rizal Xentro Golden

VS

Quezon Toda Aksyon

ALAN
Basketbol Super Ligi
00:00 - 18/06

Besiktas GAIN

VS

Fenerbahçe Istanbul

Ligue Nationale de Basket Pro A
01:30 - 18/06

Paris

VS

Monaco

STEP
Basketball Bundesliga
01:30 - 18/06

Alba Berlin

VS

Bayern Munchen

Club Friendship
02:45 - 18/06

Bồ Đào Nha U20

VS

Thụy Điển U20

Women National Basketball Association
06:00 - 18/06

Nữ Connecticut Sun

VS

Nữ Mystics

STEP
Women National Basketball Association
07:00 - 18/06

Nữ Chicago Sky

VS

Nữ NY Liberty

TOMMY

8XBET

Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
07:00 - 18/06

Quimsa

VS

Gimnasia Comodoro

Women National Basketball Association
09:00 - 18/06

Nữ Portland Fire

VS

Nữ Seattle Storm

Women National Basketball Association
09:00 - 18/06

Nữ Golden State

VS

Nữ Dallas Wings

ALAN
Women National Basketball Association
09:00 - 18/06

Nữ Phoenix Mercury

VS

Nữ Las Vegas Aces

New Zealand National Basketball League
14:00 - 18/06

Southland Sharks

VS

Taranaki Mountainairs

Philippines MPBL
15:00 - 18/06

San Juan Knights

VS

Pasig City

TOMMY
Philippines MPBL
17:00 - 18/06

Marikina Shoemasters

VS

Quezon Huskers

ALAN
Philippines MPBL
19:00 - 18/06

Batangas Rum Masters

VS

Sarangani

Vietnam VBA
19:30 - 18/06

Hồ Chí Minh Wings

VS

Nha Trang Dolphins

TOMMY
Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
01:00 - 19/06

Valencia

VS

Barcelona

STEP
Women National Basketball Association
06:30 - 19/06

Nữ Indiana Fever

VS

Nữ Atlanta Dream

TOMMY
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ATP Challenger Parma, Italy Men Singles
15:00 - 17/06

Tseng Chun-hsin

VS

Oriol Roca Batalla

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tseng Chun-hsin
-
-
-
-
-
Oriol Roca Batalla
-
-
-
-
-
ATP Challenger Parma, Italy Men Singles
15:00 - 17/06

Roberto Carballés Baena

VS

Stefano Travaglia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Roberto Carballés Baena
-
-
-
-
-
Stefano Travaglia
-
-
-
-
-
Berlin, Germany Women Singles
16:00 - 17/06

Donna Vekic

VS

Alexandra Eala

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Donna Vekic
-
-
-
-
-
Alexandra Eala
-
-
-
-
-
Berlin, Germany Women Singles
16:00 - 17/06

Elise Mertens

VS

Nikola Bartunkova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Elise Mertens
-
-
-
-
-
Nikola Bartunkova
-
-
-
-
-
ATP Halle, Germany Men Singles
16:30 - 17/06

Zizou Bergs

VS

Taylor Fritz

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zizou Bergs
-
-
-
-
-
Taylor Fritz
-
-
-
-
-
VIC
ATP Challenger Parma, Italy Men Singles
16:30 - 17/06

Marco Cecchinato

VS

Federico Bondioli

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marco Cecchinato
-
-
-
-
-
Federico Bondioli
-
-
-
-
-
WTA Nottingham, Great Britain Women Singles
17:00 - 17/06

Yulia Starodubtseva

VS

Emma Navarro

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yulia Starodubtseva
-
-
-
-
-
Emma Navarro
-
-
-
-
-
Berlin, Germany Women Singles
17:10 - 17/06

Jessica Pegula

VS

Katerina Siniakova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jessica Pegula
-
-
-
-
-
Katerina Siniakova
-
-
-
-
-
ATP London, Great Britain Men Singles
17:30 - 17/06

Brandon Nakashima

VS

Ignacio Buse

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Brandon Nakashima
-
-
-
-
-
Ignacio Buse
-
-
-
-
-

8XBET

ATP Halle, Germany Men Singles
17:40 - 17/06

Ben Shelton

VS

Lorenzo Sonego

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ben Shelton
-
-
-
-
-
Lorenzo Sonego
-
-
-
-
-
VIC
ATP Challenger Parma, Italy Men Singles
17:40 - 17/06

Sebastian Ofner

VS

Enrico Dalla Valle

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sebastian Ofner
-
-
-
-
-
Enrico Dalla Valle
-
-
-
-
-
ATP Halle, Germany Men Singles
18:00 - 17/06

Frances Tiafoe

VS

Sho Shimabukuro

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Frances Tiafoe
-
-
-
-
-
Sho Shimabukuro
-
-
-
-
-
LUCAS
WTA Nottingham, Great Britain Women Singles
18:10 - 17/06

Katie Volynets

VS

Jessica Bouzas Maneiro

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katie Volynets
-
-
-
-
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
-
-
-
-
ATP London, Great Britain Men Singles
18:40 - 17/06

Alex de Minaur

VS

Denis Shapovalov

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alex de Minaur
-
-
-
-
-
Denis Shapovalov
-
-
-
-
-
ATP Halle, Germany Men Singles
18:50 - 17/06

Learner Tien

VS

Felix Auger Aliassime

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Learner Tien
-
-
-
-
-
Felix Auger Aliassime
-
-
-
-
-
VIC
ATP Challenger Parma, Italy Men Singles
18:50 - 17/06

Daniel Elahi Galan

VS

Luca van Assche

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniel Elahi Galan
-
-
-
-
-
Luca van Assche
-
-
-
-
-
ATP Halle, Germany Men Singles
19:10 - 17/06

Hubert Hurkacz

VS

Daniel Altmaier

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hubert Hurkacz
-
-
-
-
-
Daniel Altmaier
-
-
-
-
-
LUCAS
ATP Challenger Dublin, Ireland Men Singles
19:20 - 17/06

Titouan Droguet

VS

Jerome Kym

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Titouan Droguet
-
-
-
-
-
Jerome Kym
-
-
-
-
-
ATP London, Great Britain Men Singles
19:50 - 17/06

Adrian Mannarino

VS

Arthur Fery

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Adrian Mannarino
-
-
-
-
-
Arthur Fery
-
-
-
-
-
WTA Nottingham, Great Britain Women Singles
19:50 - 17/06

Dayana Yastremska

VS

Tatjana Maria

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dayana Yastremska
-
-
-
-
-
Tatjana Maria
-
-
-
-
-
Xem thêm
Macau Open, Singles
16:15 - 17/06

Wang Yu-Kai

VS

Yoo Taebin

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Wang Yu-Kai
-
-
-
-
-
Yoo Taebin
-
-
-
-
-
Macau Open, Singles
16:40 - 17/06

Justin Hoh

VS

Kantaphon Wangcharoen

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Justin Hoh
-
-
-
-
-
Kantaphon Wangcharoen
-
-
-
-
-
Macau Open, Women, Singles
16:50 - 17/06

Goh Jin Wei

VS

Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Goh Jin Wei
-
-
-
-
-
Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi
-
-
-
-
-
Macau Open, Singles
17:00 - 17/06

Eogene Ewe

VS

Jason Gunawan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Eogene Ewe
-
-
-
-
-
Jason Gunawan
-
-
-
-
-
Macau Open, Mixed Doubles
17:20 - 17/06

Lee Jong Min

Lee Yu Lim

VS

Andika Ramadiansyah

Nozomi Shimizu

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lee Jong Min/Lee Yu Lim
-
-
-
-
-
Andika Ramadiansyah/Nozomi Shimizu
-
-
-
-
-
Macau Open, Doubles
17:30 - 17/06

Donovan Willard Wee

Wong Jia Hao Howin

VS

Cheng Kai Wen

Liao Chao Pang

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Donovan Willard Wee/Wong Jia Hao Howin
-
-
-
-
-
Cheng Kai Wen/Liao Chao Pang
-
-
-
-
-
Macau Open, Women, Singles
17:40 - 17/06

Han Qianxi

VS

Shreya Lele

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Han Qianxi
-
-
-
-
-
Shreya Lele
-
-
-
-
-
Macau Open, Women, Singles
17:50 - 17/06

Anmol Kharb

VS

Mutiara Ayu Puspitasari

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Anmol Kharb
-
-
-
-
-
Mutiara Ayu Puspitasari
-
-
-
-
-
Macau Open, Women, Singles
18:00 - 17/06

Ishika Jaiswal

VS

Liang Ka Wing

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ishika Jaiswal
-
-
-
-
-
Liang Ka Wing
-
-
-
-
-

8XBET

Macau Open, Mixed Doubles
18:20 - 17/06

Phuwanat Horbanluekit

Fungfa Korpthammakit

VS

Tien Ann Par

Juliana Zefanya Gabriela

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Phuwanat Horbanluekit/Fungfa Korpthammakit
-
-
-
-
-
Tien Ann Par/Juliana Zefanya Gabriela
-
-
-
-
-
Macau Open, Singles
18:30 - 17/06

Rounak Chouhan

VS

Wu Zhe Ying

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rounak Chouhan
-
-
-
-
-
Wu Zhe Ying
-
-
-
-
-
Macau Open, Women, Singles
18:40 - 17/06

Mansi Singh

VS

Lee So Yul

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mansi Singh
-
-
-
-
-
Lee So Yul
-
-
-
-
-
Macau Open, Singles
18:50 - 17/06

Hu Zhean

VS

Jeon Hyeok Jin

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hu Zhean
-
-
-
-
-
Jeon Hyeok Jin
-
-
-
-
-
Macau Open, Women, Singles
19:10 - 17/06

Ashmita Chaliha

VS

Ciou-Tong Tung

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ashmita Chaliha
-
-
-
-
-
Ciou-Tong Tung
-
-
-
-
-
Macau Open, Women, Singles
19:20 - 17/06

Thalita Ramadhani Wiryawan

VS

Park Ga Eun

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thalita Ramadhani Wiryawan
-
-
-
-
-
Park Ga Eun
-
-
-
-
-
Macau Open, Singles
19:30 - 17/06

Kiran George

VS

Richie Duta Richardo

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kiran George
-
-
-
-
-
Richie Duta Richardo
-
-
-
-
-
Macau Open, Singles
20:00 - 17/06

Rithvik Sanjeevi Satish Kumar

VS

Tharun Mannepalli

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rithvik Sanjeevi Satish Kumar
-
-
-
-
-
Tharun Mannepalli
-
-
-
-
-
Macau Open, Singles
20:20 - 17/06

Jing Hong Kok

VS

Jia Heng Jason Teh

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jing Hong Kok
-
-
-
-
-
Jia Heng Jason Teh
-
-
-
-
-
Macau Open, Women, Singles
20:50 - 17/06

Hung Yi-Ting

VS

Isharani Baruah

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hung Yi-Ting
-
-
-
-
-
Isharani Baruah
-
-
-
-
-
Xem thêm
Nations League Women
16:30 - 17/06

Nữ Đức

VS

Nữ Trung Quốc

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Đức
-
-
-
-
-
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
Nations League Women
17:00 - 17/06

Nữ Bulgaria

VS

Nữ Ba Lan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bulgaria
-
-
-
-
-
Nữ Ba Lan
-
-
-
-
-
Nations League Women
19:00 - 17/06

Nữ Nhật Bản

VS

Nữ Serbia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nhật Bản
-
-
-
-
-
Nữ Serbia
-
-
-
-
-
Nations League Women
20:00 - 17/06

Nữ Pháp

VS

Nữ Brazil

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Pháp
-
-
-
-
-
Nữ Brazil
-
-
-
-
-
Nations League Women
20:30 - 17/06

Nữ Thái Lan

VS

Nữ Ukraine

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-
Nữ Ukraine
-
-
-
-
-
Nations League Women
23:30 - 17/06

Nữ Thổ Nhĩ Kỳ

VS

Nữ Bỉ

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Nữ Bỉ
-
-
-
-
-
Nations League Women
15:00 - 18/06

Nữ CH Séc

VS

Nữ USA

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Séc
-
-
-
-
-
Nữ USA
-
-
-
-
-
Nations League Women
17:00 - 18/06

Nữ Ukraine

VS

Nữ Ba Lan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ukraine
-
-
-
-
-
Nữ Ba Lan
-
-
-
-
-
Nations League Women
19:00 - 18/06

Nữ Serbia

VS

Nữ Italy

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Serbia
-
-
-
-
-
Nữ Italy
-
-
-
-
-

8XBET

Nations League Women
20:00 - 18/06

Nữ Bỉ

VS

Nữ Brazil

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bỉ
-
-
-
-
-
Nữ Brazil
-
-
-
-
-
Nations League Women
20:30 - 18/06

Nữ Thái Lan

VS

Nữ Bulgaria

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-
Nữ Bulgaria
-
-
-
-
-
Nations League Women
23:30 - 18/06

Nữ Thổ Nhĩ Kỳ

VS

Nữ Pháp

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Nữ Pháp
-
-
-
-
-
Nations League Women
15:00 - 19/06

Nữ CH Dominican

VS

Nữ Serbia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Dominican
-
-
-
-
-
Nữ Serbia
-
-
-
-
-
Nations League Women
17:00 - 19/06

Nữ Ukraine

VS

Nữ Hà Lan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ukraine
-
-
-
-
-
Nữ Hà Lan
-
-
-
-
-
European League
19:00 - 19/06

Tây Ban Nha

VS

Georgia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tây Ban Nha
-
-
-
-
-
Georgia
-
-
-
-
-
Nations League Women
20:00 - 19/06

Nữ Pháp

VS

Nữ Trung Quốc

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Pháp
-
-
-
-
-
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
Nations League Women
20:30 - 19/06

Nữ Bulgaria

VS

Nữ Canada

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bulgaria
-
-
-
-
-
Nữ Canada
-
-
-
-
-
European League
21:00 - 19/06

Hungary

VS

Azerbaijan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hungary
-
-
-
-
-
Azerbaijan
-
-
-
-
-
European League Women
22:00 - 19/06

Nữ Bosnia & Herzegovina

VS

Nữ Georgia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bosnia & Herzegovina
-
-
-
-
-
Nữ Georgia
-
-
-
-
-
European League Women
23:00 - 19/06

Nữ Bồ Đào Nha

VS

Nữ Lithuania

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bồ Đào Nha
-
-
-
-
-
Nữ Lithuania
-
-
-
-
-
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lol
Asia Masters 2026
16:40 - 17/06

Nongshim Esports Academy

VS

T1 Esports Academy

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
csgo
European Pro League Series 7
15:00 - 17/06

Acend

VS

Lavked

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
DFRAG Open Series 5
15:50 - 17/06

Rooster

VS

DXA

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
European Pro League Series 7
17:30 - 17/06

SPARTA

VS

INOX Division

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
NODWIN Clutch Series 9
18:00 - 17/06

TDK

VS

Nemesis

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Europe Series 4
18:00 - 17/06

Psychoface

VS

Virtus.pro

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Europe Series 4
21:00 - 17/06

SPARTA

VS

Bebop

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Europe Series 4
00:00 - 18/06

KOLESIE

VS

illwill

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
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dota2
Epl World Sea S16
19:00 - 17/06

Mentality Monster

VS

Winter Squadron

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0